Президент отметил четырех жителей Иркутской области орденом и почетными званиями

Один из награжденных - учитель, который больше 40 лет преподает биологию в братской гимназии № 1. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин отметил государственными наградами четырех жителей Приангарья. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, орден «За заслуги в культуре и искусстве» получила Елена Григорьева, директор Восточно-Сибирского научно-творческого центра Российской академии архитектуры. За свою карьеру она разработала больше двухсот проектов, среди которых школы для Иркутской области, Чечни и Рязани, жилые комплексы и кампусы университетов.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили Людмиле Косиченко, которая больше полувека работает в Братской больнице № 1 и заведует отделением гнойной хирургии. Она до сих пор оперирует, дежурит по ночам и за три года провела 685 операций, а еще воспитала больше 60 молодых хирургов.

- Михаил Зазнобов, заместитель главврача Иркутской областной станции переливания крови, стал «Заслуженным работником здравоохранения». При его участии службу крови полностью обновили, внедрили современное оборудование и стандарты, а регион теперь всегда обеспечен нужными запасами, - сказал Игорь Кобзев.

«Заслуженным учителем» стал Константин Яковлев, который больше 40 лет преподает биологию в братской гимназии № 1. Его ученики стабильно показывают стопроцентную успеваемость, а за 25 лет он подготовил множество победителей и призеров олимпиад.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.