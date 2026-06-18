В Иркутске временно не оформляют биометрические загранпаспорта. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Управление по вопросам миграции предупредило о временном сбое с выдачей загранпаспортов нового образца. По техническим причинам в отделении на улице Ширямова, строение 4 не принимают заявления и не выдают готовые документы с электронным носителем.

- Тем, кто подал заявку после 13 июня, советуют ее отозвать, обработать такие обращения пока невозможно. Подать заявление на биометрический паспорт можно через портал госуслуг, но выбрать ближайший доступный пункт в Ангарске, Шелехове или поселке Усть-Ордынском, - предупредили в МВД региона.

О возобновлении работы иркутского отделения сообщат дополнительно.

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