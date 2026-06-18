В Иркутской области возобновят четыре водных маршрута в труднодоступные районы. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье готовятся запустить пассажирские перевозки по рекам. Речь идет о четырех субсидированных маршрутах, которые связывают отдаленные территории с крупными городами. Минтранс региона уже начал конкурсные отборы перевозчиков.

Первым объявили конкурс на рейс Осетрово - Визирный. Затем определят исполнителей для маршрутов Иркутск - Братск, Балаганск - Братск и Мама - Бодайбо. Деньги на запуск рейсов выделили из областного бюджета, это позволит сделать билеты дешевыми для пассажиров. Первые соглашения с перевозчиками планируют подписать к концу июня 2026, после чего рейсы запустят.

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