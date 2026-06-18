Жительницу Забайкалья арестовали за поджог дома, в котором погиб человек. Фото: СУ СКР Забайкалья.

В селе Гыршелун Хилокского района 12 июня 2026 года произошла трагедия. Пьяная женщина подожгла деревянный многоквартирный дом, в котором находились люди. Об этом сообщает АиФ-Забайкалье со ссылкой на краевой Следком.

- Повод для этого она выбрала совершенно незначительный. В огне погиб один человек, остальные жильцы чудом не пострадали. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений общеопасным способом, - пишут журналисты.

Женщину задержали, и суд отправил ее под стражу. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства случившегося.

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