Хозяева лабрадора в Усть-Илимске заплатят 150 тысяч рублей за травму ребенка

Хозяева лабрадора в Усть-Илимске заплатят 150 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усть-Илимский городской суд взыскал компенсацию с владельцев собаки, которая на прогулке сбила с ног мальчика. Все случилось в октябре 2025 года возле жилого дома. Лабрадор гулял без поводка, и его хозяйку за это уже привлекли к административной ответственности.

- Ребенок упал и получил травму, потребовалась госпитализация и долгое наблюдение у травматолога. В суде хозяева признали, что собака виновата, но пытались снизить сумму, - рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Однако суд посчитал, что 150 тысяч рублей моральной компенсации будут справедливыми, и добавил к ним расходы на лечение. Решение уже вступило в законную силу.

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