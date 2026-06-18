Центр Иркутска перекроют для машин 21 июня из-за марафона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье в областном центре пройдет спортивный марафон. Из-за этого вводят ограничения движения в Иркутске 21 июня 2026 года. Для проезда закроют больше десятка центральных улиц, продлится это с 6:00 до 14:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Ограничение движения в Иркутске 21 июня 2026

- В списке ограничений Нижняя Набережная, Ленина, Сурикова, Чудотворская, Цесовская Набережная, бульвар Гагарина, Ярослава Гашека, Карла Маркса, 5-й Армии, Свердлова, Горького, Российская, Чкалова, Шапошникова и переулок Большевистский, - говорится в сообщении мэрии.

Водителей просят заранее продумывать объездные пути, чтобы не стоять в пробках из-за ограничения движения в Иркутске 21 июня 2026.

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