Эксперт назвал главную ошибку выпускников после экзаменов

Врач Носенко: После ЕГЭ стоит отказаться от кофе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Врач Евгений Носенко дал совет выпускникам, которые только что пережили экзамены. В первые недели после ЕГЭ лучше полностью убрать из рациона кофе, крепкий чай и энергетики, они только мешают нервной системе прийти в норму.

«МК в Чите» пишет, что вместо этого нужно наладить режим сна и пересмотреть питание, тогда витамины и минералы будут усваиваться лучше. За время подготовки организм сильно истощился, быстрее всего уходят запасы витаминов группы В, магния, цинка и витамина С, а их нехватка вызывает усталость и подавленность.

- В условиях хронического перенапряжения и сильного недосыпа организм начинает расходовать внутренние резервы в ускоренном темпе, - пояснил Носенко.

Через две-три недели после экзаменов, когда пик стресса спадет, врач советует сдать анализы. Проверить стоит уровень витаминов группы В, магния, цинка и витамина D, а лучше пройти комплексное исследование на микроэлементы, чтобы точно знать, чего не хватает, и восполнить дефицит.

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