Маршрут «Север Ольхона» разрешили посещать даже при высокой пожарной опасности. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске прошла встреча туристического сообщества с представителями «Заповедного Прибайкалья». Главной темой стали изменения в доступе к популярным маршрутам, которые раньше закрывали при высоких классах пожарной опасности.

- Теперь даже при четвертом и пятом классах маршрут «Север Ольхона» будет открыт, но с обязательными условиями. В каждой машине должны находиться металлическая лопата и грабли, а также запас воды не меньше 20 литров, - сказали в «Заповедном Прибайкалье».

Останавливаться в лесу запрещено, кроме экстренных случаев. Все посетители обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Контроль усилят, инспекторы будут проверять машины на всем протяжении маршрута, а несанкционированные объезды к мысу Хобой перекроют блоками.

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