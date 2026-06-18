Врач объяснила, почему после самолета нельзя налегать на жирное мясо и бобы

Если сразу после приземления наесться жирного мяса, непереваренные остатки начнут бродить и усилят газообразование. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Врач Елена Павлова рассказала NEWS.ru, что после перелета организм нуждается в особом питании. В салоне самолета давление снижено, и кишечник расширяется из-за газов, поэтому многие чувствуют вздутие и дискомфорт.

- Добавьте сюда неподвижность, которая замедляет работу кишечника, и обезвоживание. Если сразу после приземления наесться жирного мяса, бобовых или сырых овощей, непереваренные остатки начнут бродить и усилят газообразование. Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, - пояснила Павлова.

В первые три-четыре часа после рейса она советует ограничиться легкой теплой пищей: овощным супом-пюре, бульоном, тушеными овощами или крупами. Пить нужно много, но от кофе и газировки лучше отказаться. Так организм быстрее придет в норму после нагрузки.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.