Врач назвал тип питания, который помогает защитить мозг от деменции

Врач Изюмов: Правильный рацион может снизить риск деменции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гериатр Андрей Изюмов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что универсальной таблетки от деменции нет, но правильный рацион может серьезно снизить риски. По его словам, наука уже описала несколько эффективных диет, которые сочетают полезные продукты и исключают вредные. В списке того, что стоит есть чаще, - зелень, ягоды, орехи, оливковое масло, цельные злаки, рыба, бобовые и птица. А вот красное мясо, сливочное масло, сыр, сладости и жареное лучше ограничить.

- В питании, как и в вопросах тренировок, важно разнообразие и баланс. Никакой один «волшебный» продукт не решит всех проблем. Мозгу нужны не только омега-3 и антиоксиданты, но и витамины группы B, которые есть в цельнозерновых продуктах, печени и яйцах, а также витамин D из рыбы и витамин C из цитрусовых, - говорит эксперт.

При этом врач предупреждает, что горстями пить витамины бессмысленно и даже вредно. Диету нужно подбирать индивидуально, особенно с учетом возраста и сопутствующих болезней. Главный принцип - есть разнообразно, в меру и не допускать дефицита важных микроэлементов.

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