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НовостиПроисшествия19 июня 2026 1:03

Жителя Забайкалья осудили за то, что он вылил кипяток на женщину во время ссоры

Суд назначил два года условно с испытательным сроком два года
Татьяна ИВАНОВА
В какой-то момент пара поссорилась, в стороны женщины посыпались угрозы.

В какой-то момент пара поссорилась, в стороны женщины посыпались угрозы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Укурей Чернышевского района вечерние посиделки закончились ожогами и уголовным делом. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Забайкалья, 66-летний мужчина выпивал со своей второй половинкой. В какой-то момент пара поссорилась, мужчина начал угрожать, что утопит сибирячку.

- Затем схватил с печи металлический чайник и вылил на женщину кипяток. Она получила термические ожоги туловища, плеча и бедер. В суде мужчина заявил, что ничем не угрожал и облил потерпевшую случайно, - пишут журналисты.

Однако суд счел доказательства убедительными и назначил два года условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.