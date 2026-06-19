Благотворительное кафе для пенсионеров ищет волонтеров в Иркутске и Ангарске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске и Ангарске благотворительный проект «Добродомик» столкнулся с нехваткой волонтеров. В июне желающих помогать пожилым людям оказалось особенно мало, а руки нужны каждый день. Кафе работает в трех точках: два филиала в Иркутске на улицах Ленина и Вампилова, еще один в Ангарске.

Пенсионерам здесь привозят продукты, устраивают мероприятия и даже проводят тренировки. Для многих это место, где можно пообщаться, найти компанию и получить поддержку, особенно если родные живут далеко.

Волонтеров ищут на четыре часа в день, с понедельника по пятницу с 11:45 до 16:00. Работа несложная, но очень важная. Если у вас есть свободное время и желание помочь, свяжитесь с «Добродомиком», там будут рады каждому.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.