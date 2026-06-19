В Иркутске хирурги с помощью робота удалили кисту у десятилетней девочки. Фото: соцсети детского хирурга Юрия Козлова.

В Иркутской областной детской клинической больнице расширяют границы роботической хирургии. Врачи выполнили сложную операцию десятилетней пациентке, у которой случайно нашли кисту в верхнем полюсе селезенки диаметром больше пяти сантиметров.

- Раньше при таких диагнозах удаляли только наружную часть образования, но риск рецидива оставался. На этот раз хирурги пошли дальше и полностью удалили кисту вместе с частью органа, чтобы болезнь точно не вернулась. Эта процедура намного сложнее, так как сопровождается риском кровотечения, - рассказывает детский хирург, главврач больницы Юрий Козлов.

Современные приборы для коагуляции крупных сосудов и роботическая система позволили провести операцию с минимальной кровопотерей и максимальной точностью. Теперь девочку можно спокойно отпускать домой, риск повторного появления кисты отсутствует.

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