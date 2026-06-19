В Иркутской области медикам ежемесячно выплачивают больше 200 млн рублей

Более 13 тысяч медиков Иркутской области получают специальную социальную выплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Иркутской области ежемесячно направляет больше 200 миллионов рублей на поддержку медицинских работников. Выплаты получают свыше 13,6 тысячи человек, от врачей до среднего медперсонала.

- Сумма зависит от категории сотрудника и места работы, она варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей. Для тех, кто трудится в селах, районных центрах и малых городах, предусмотрены повышенные суммы, - рассказывают в пресс-службе Соцфонда.

Если численность населения до 50 тысяч человек, врачи получают 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей. В населенных пунктах до 100 тысяч человек выплаты составляют 29 и 13 тысяч рублей соответственно. Никаких заявлений подавать не нужно, каждый месяц медучреждения сами передают в Соцфонд списки сотрудников с расчетом суммы. Деньги приходят автоматически.

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