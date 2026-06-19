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НовостиОбщество19 июня 2026 2:22

В Иркутской области медикам ежемесячно выплачивают больше 200 млн рублей

Сумма зависит от категории сотрудника и места работы, она варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей
Татьяна ИВАНОВА
Более 13 тысяч медиков Иркутской области получают специальную социальную выплату.

Более 13 тысяч медиков Иркутской области получают специальную социальную выплату.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Иркутской области ежемесячно направляет больше 200 миллионов рублей на поддержку медицинских работников. Выплаты получают свыше 13,6 тысячи человек, от врачей до среднего медперсонала.

- Сумма зависит от категории сотрудника и места работы, она варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей. Для тех, кто трудится в селах, районных центрах и малых городах, предусмотрены повышенные суммы, - рассказывают в пресс-службе Соцфонда.

Если численность населения до 50 тысяч человек, врачи получают 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей. В населенных пунктах до 100 тысяч человек выплаты составляют 29 и 13 тысяч рублей соответственно. Никаких заявлений подавать не нужно, каждый месяц медучреждения сами передают в Соцфонд списки сотрудников с расчетом суммы. Деньги приходят автоматически.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.