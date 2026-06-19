В Иркутске выросла заболеваемость туберкулезом среди пожилых людей

Почти 77% заболевших выявили при профилактических осмотрах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Иркутска обсудили эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу. Оказалось, что в областном центре болезнь находят лучше, чем в среднем по области. Почти 77% заболевших выявили при профилактических осмотрах, а по региону этот показатель около 69%.

- Осмотр прошли почти 90% горожан. Чаще болеть стали пенсионеры и неработающие, а среди детей и подростков число случаев не изменилось. В областной туберкулезной больнице внедрили ПЦР-анализ, который за сутки определяет наличие болезни и ее устойчивость к лекарствам, - рассказывают в мэрии.

Пациентам помогает специальный бот, он ежедневно звонит и напоминает о приеме препаратов. Эту разработку иркутских программистов уже используют в других регионах.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что фельдшер ушел на смену и больше не вернулся домой - он умер в больнице, в которой работал. Читайте подробности.