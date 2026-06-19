«Мама упала, потеряла сознание…»: никто и подумать не мог, какая страшная правда скрывается за этими словами

После очередной пьянки сын жестоко избил мать, позже она скончалась в больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьский районный суд Иркутска направили уголовное дело против 63-летнего мужчины, который до смерти замучил собственную мать. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, женщине было 86 лет, она нуждалась в постоянном уходе, только вместо заботы получала от сына побои и унижения.

- Следствие установило, что мужчина систематически избивал ее руками, ногами и посторонними предметами, душил, ругался. Пожилая женщина терпела боль и страдания, не в силах дать отпор, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

30 июня 2025 года после очередной пьянки сын снова жестоко избил мать. Чтобы скрыть следы преступления, он позвонил родственнице и соврал, что старушка сама падала и лежит без сознания. Женщину госпитализировали, но через несколько дней она скончалась от полученных травм.

Вину мужчина не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств. Теперь ему грозит серьезный срок за истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

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