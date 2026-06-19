Более 1300 человек пострадали от укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 30 марта по 17 июня в Пензенской области от укусов клещей пострадали 1333 человека. Из них 435 — дети до 14 лет.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», специалисты исследовали 800 клещей, снятых с людей: в 206 из них обнаружили возбудителей болезни Лайма, что составляет 25,8 процента. С начала года в регионе диагностировали 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

- При прогулках по лесу и в парках нужно применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для нанесения на кожу, - напомнили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области парикмахер обнаружила живого клеща на голове клиентки, приняв его сначала за родинку. Паразит мог попасть на волосы женщины, когда она помогала бездомной собаке, сейчас опасности для здоровья нет. Всего с начала сезона в регионе зафиксировано более 12 тысяч случаев укусов клещей, из них 22 лабораторно подтверждённых случая клещевого энцефалита. Читайте подробнее.