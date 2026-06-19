Иркутская область остается в лидерах по ценам на бензин в Сибири. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. На 15 июня 2026 года Иркутская область снова в лидерах по дороговизне бензина в Сибирском федеральном округе. Средняя стоимость литра бензина в регионе достигла почти 69 рублей, тогда как по Сибири этот показатель чуть больше 67 рублей.

АИ-92 обходится иркутским водителям почти в 67 рублей, АИ-95 перевалил за 70 рублей. Высокооктановый бензин марки АИ-98 и выше в Приангарье самый дорогой в округе, его средняя цена превысила 96 рублей за литр. Дизельное топливо тоже выше среднего по округу, литр стоит около 86 рублей 40 копеек.

За неделю с 9 по 15 июня рост цен на бензин зафиксировали в 78 регионах страны. Самый резкий скачок произошел в Тыве, где топливо подорожало сразу почти на 10%, а средняя цена литра бензина достигла почти 83 рублей.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что часть заправок в Иркутской области ограничила отпуск бензина. Читайте подобности.