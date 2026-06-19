В Хомутово 14-летний подросток пострадал в ДТП на мотоцикле

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В селе Хомутово произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Авария случилась 18 июня около 23 часов на улице Центральной.
Подросток за рулём мотоцикла иностранного производства выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «Днепр» под управлением 21-летнего водителя. Права на управление не было у обоих участников ДТП.
Подросток получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Прокуратура взяла проверку на контроль.
В ведомстве напоминают родителям: необходимо ограничивать доступ детей к управлению мото- и автотранспортом.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.