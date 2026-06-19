В Забайкалье у пенсионера конфисковали «Хонду» за повторную пьяную езду

У пенсионера конфисковали «Хонду» за повторную пьяную езду. Фото: прокуратура Забайкалья.

Краснокаменский городской суд вынес приговор 66-летнему местному жителю, который снова сел за руль пьяным. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, в марте 2026 года мужчина выпил дома, а потом решил перегнать свою «Honda Airwave» в другое место. Далеко уехать не получилось, его остановили госавтоинспекторы.

- Ранее его уже наказывали за такое же нарушение. Суд назначил 240 часов обязательных работ и на два года лишил водительских прав, - пишут журналисты.

Кроме того, автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

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