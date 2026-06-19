В Иркутской области задержали лидеров запрещённой экстремистской организации Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области полицейские пресекли деятельность ячейки запрещённой экстремистской организации.

В Зиме и Саянске задержали двух лидеров и пятерых сторонников. Операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

45-летний житель Зимы с 2023 года занимал высшее положение в криминальной иерархии и координировал деятельность участников. В Саянске задержали 54-летнего мужчину, который с 2013 года выполнял аналогичные функции.

- Они распространяли идеологию организации, распределяли роли, собирали деньги и оказывали поддержку заключённым. Ещё пять активных сторонников вовлекали в деятельность новых участников, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутской области задержали лидеров запрещённой экстремистской организации

На обысках изъяли телефоны, более миллиона наличными, флеш-накопители, игральные карты с символикой организации, автомобиль Toyota Camry и другие предметы.

В отношении задержанных завели уголовные дела по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, организации и участии в деятельности экстремистской организации.

Все фигуранты заключены под стражу.