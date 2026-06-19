Жительницу Улан-Удэ осудят за убийство супруга

Обвиняемая сама пришла в полицию и во всем призналась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ перед судом предстанет 64-летняя местная жительница. Ее обвиняют в убийстве собственного мужа. Об этом сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на СУ СКР Бурятии.

- Трагедия разыгралась ночью 13 марта 2026 года в доме на улице Кемеровской. Супруги выпивали, между ними вспыхнула ссора. Во время перепалки женщина схватилась за нож и нанесла мужу два удара - в область сердца и в ногу. Ранения оказались смертельными, мужчина скончался прямо на месте, - пишут журналисты.

На следующий день она сама пришла в полицию и во всем призналась. Также подробно рассказала, что произошло той ночью. Следователи собрали достаточно доказательств. Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ - умышленное причинение смерти другому человеку. Уголовное дело уже передано в суд.

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