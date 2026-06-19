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НовостиОбщество19 июня 2026 7:54

В Усть-Куте завели дело за фиктивную регистрацию 13 иностранцев

Житель Усть-Кута поставил на учёт граждан в своих домах, где они не жили
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Усть-Куте завели дело за фиктивную регистрацию 13 иностранцев

Усть-Куте завели дело за фиктивную регистрацию 13 иностранцев

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куте полицейские пресекли фиктивную регистрацию 13 иностранных граждан в домах жителя Иркутской области.

Усть-Куте завели дело за фиктивную регистрацию 13 иностранцев

- В ходе рейда на участке в районе Осетровской дачи сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые обнаружили иностранцев, которые были поставлены на учёт местным жителем без фактического проживания в месте прибытия, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении собственника жилья завели уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учёт. На самих иностранцев составили 13 протоколов, суд назначил им штрафы и принудительную депортацию из страны.