Новая схема обмана: мошенники приглашают жителей Иркутска в администрацию за медалями

В Иркутске пенсионерам звонят от имени администрации и выманивают личные данные Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске мошенники придумали новую схему: они звонят пенсионерам по домашним телефонам, представляются сотрудниками администрации и обещают вручить медаль за многолетний труд.

Пенсионеров приглашают на улицу Ленина, 14 - в здание администрации - в определённый кабинет. На самом деле никакого награждения не существует.

- Одна из пенсионерок рассказала о случившемся Народному фронту. Эксперты связались с администрацией - там подтвердили, что это мошенники. Все официальные награждения проходят с предварительным уведомлением, а по телефону у жителей никогда не запрашивают паспортные данные, коды от карт или доступ к «Госуслугам», - сообщили в Народном фронте Иркутской области.

Женщина не повелась на уловку, перезвонила в администрацию, проверила информацию и, когда аферисты позвонили снова, просто бросила трубку.

В полиции пояснили, что этот способ обмана сейчас активно распространяется. Мошенники под видом оформления документов пытаются завладеть кодами от банковских карт и личными данными.