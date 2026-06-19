Организаторов смертельного тура на Мунку-Сардык оставили под стражей в Бурятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, трагедия на пике Мунку-Сардык разыгралась 18 апреля.

Группа из 15 туристов из Красноярска отправилась на восхождение, но из-за непогоды и отсутствия акклиматизации поход обернулся гибелью двух человек и инструктора.

Тела погибших нашли выше по склону на лицах были обширные ссадины, предположительно от падения или камнепада.

Советский районный суд Бурятии оставил под стражей троих фигурантов: директора турфирмы, его заместителя и гида-инструктора. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- На свободе фигуранты могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам, уничтожить доказательства, - сообщили в суде.