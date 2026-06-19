С 1 июля в центре Иркутска ограничат движение большегрузов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в центре Иркутска вводят временное ограничение для грузового транспорта. Под запрет попадут машины массой свыше 15 тонн, а также составы с превышением допустимых габаритов.

- Мера действует до 1 июля 2027 года и призвана защитить дорожное покрытие от разрушения, - сообщили в администрации города.

Ограничения коснутся 56 улиц, включая Карла Маркса, Ленина, 5-й Армии, бульвар Гагарина, Рабочего Штаба, Декабрьских Событий, Байкальскую, Советскую, Рабочую, Сурикова и другие. Полный список опубликован в постановлении администрации.

На этих участках установят дорожные знаки и камеры, которые будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме.

Исключения предусмотрены для пассажирского транспорта, машин экстренных и аварийных служб, эвакуаторов, техники для ремонта дорог, транспорта для вывоза мусора и перевозки топлива, а также для военных и федеральных автомобилей.