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НовостиПроисшествия19 июня 2026 11:18

В Братском районе 15-летняя школьница на мотороллере сбила пенсионерку

Подросток не справилась с управлением и наехала на 77-летнюю женщину
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Братском районе 15-летняя школьница на мотороллере сбила пенсионерку

В Братском районе 15-летняя школьница на мотороллере сбила пенсионерку

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В селе Покосное Братского района вечером 18 июня произошло ДТП.

Напротив дома №14 по улице Сибирская, 15-летняя девушка за рулём мотороллера «РегулМото» превысила безопасную скорость после чего потеряла контроль над рулём и сбила 77-летнюю пенсионерку, которая стояла у края проезжей части.

Пожилую женщину госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются.

- Несовершеннолетний за рулём опасен и для себя, и для окружающих. Ответственность за его действия административную, материальную, а иногда и уголовную несут родители, - предупредили в Госавтоинспекции Братска.