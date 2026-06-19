В Лисихинском парке Иркутска высадили 100 гортензий Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске прошла акция по озеленению городской территории. В Лисихинском парке у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии высадили 100 кустов гортензий и декоративные кустарники спиреи.

В мероприятии приняли участие более 200 жителей города. По словам организаторов, это уже шестая подобная акция за лето. Участники не только сажали растения, но и готовили территорию: расчищали участок от камней, бетона и строительного мусора.

В итоге получилась не просто посадка, а целая ландшафтная композиция из двух сортов гортензий.

- Иркутск всегда держался на неравнодушных людях. Те, кто сегодня пришёл сюда вкладывают в город не только средства, но и свои силы и время, чтобы он становился красивее, - рассказала организатор акции Ксения Нацвлишвили.