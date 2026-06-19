В Усть-Илимске пьяного водителя вытащили из машины на ходу Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Усть-Илимске инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, который не остановился по требованию полиции и продолжил движение.

Автоинспекторы заметили подозрительный Nissan в ночном городе и попытались его остановить, но водитель проигнорировал сигнал. Нарушителя извлекли из салона прямо на ходу, при этом один из инспекторов запрыгнул на подножку и не дал автомобилю скрыться. Подоспевшие коллеги из ППС помогли взять ситуацию под контроль.

За рулём оказался 39-летний местный житель без прав. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян - прибор зафиксировал превышение допустимой нормы в пять раз.

- Мужчина не впервые попадается за рулём в нетрезвом виде: в 2012 году его арестовывали на 10 суток, в 2019 - за отказ от освидетельствования. Теперь ему грозит новый срок, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.