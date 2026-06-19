В Улан-Удэ 16-летний парень украл сумку на стадионе. Фото: ГУ МВД по Республике Бурятия

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу спортивной сумки на стадионе. Владелец оставил вещи возле брусьев во время пробежки, а когда вернулся сумки не было.

Ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель, ранее судимый и состоящий на профилактическом учёте.

- В сумке находилась тысяча рублей наличными подросток сразу их потратил. Остальные вещи он спрятал в кустах недалеко от места преступления, а часть принёс домой, - сообщили в МВД по Республике Бурятия.

Похищенное изъяли и вернут владельцу. Завели уголовное дело по статье «Кража».