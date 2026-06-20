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НовостиОбщество20 июня 2026 2:22

Четыре выпускника из Иркутской области сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

В регионе число стобалльников выросло до 71
Василина ИКОННИКОВА
Четыре выпускника из Иркутской области сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Четыре выпускника из Иркутской области сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутской области выпускники продолжают радовать итогами ЕГЭ. Копилка максимальных результатов пополнилась, и в этот раз отличились те, кто сдавал один из сложнейших экзаменов.

Выпускники Иркутской области сдавали математику 8 июня. Более половины из 7,4 тысячи участников выбрали профильный уровень. И среди них - четыре одиннадцатиклассника из Иркутска, получивших 100 баллов. Трое из них учатся в лицее ИГУ, один - в иркутском лицее №2. Еще около 900 участников смогли преодолеть высокую планку в 80 баллов. Экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной системе, и его сдавали 6,2 тысячи человек.

«От души поздравляю выпускников, сумевших по максимуму показать на экзамене свои знания, а также тех, кто смог преодолеть высокую планку в 80 баллов. Пусть это поможет всем им добиться целей и поступить на желаемую специальность», - прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Следующие результаты - по физике и обществознанию - станут известны не позднее 25 июня.