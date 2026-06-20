Четыре выпускника из Иркутской области сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутской области выпускники продолжают радовать итогами ЕГЭ. Копилка максимальных результатов пополнилась, и в этот раз отличились те, кто сдавал один из сложнейших экзаменов.

Выпускники Иркутской области сдавали математику 8 июня. Более половины из 7,4 тысячи участников выбрали профильный уровень. И среди них - четыре одиннадцатиклассника из Иркутска, получивших 100 баллов. Трое из них учатся в лицее ИГУ, один - в иркутском лицее №2. Еще около 900 участников смогли преодолеть высокую планку в 80 баллов. Экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной системе, и его сдавали 6,2 тысячи человек.

«От души поздравляю выпускников, сумевших по максимуму показать на экзамене свои знания, а также тех, кто смог преодолеть высокую планку в 80 баллов. Пусть это поможет всем им добиться целей и поступить на желаемую специальность», - прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Следующие результаты - по физике и обществознанию - станут известны не позднее 25 июня.