В Иркутской области вернули 927 тысяч рублей пенсионерке, обманутой мошенниками Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеилимском районе пожилая женщина лишилась крупной суммы, поверив телефонным аферистам. Однако прокуратура встала на ее защиту и доказала, что владельцы счетов, куда ушли деньги, обязаны вернуть их.

В период с мая по октябрь 2025 года местная жительница пенсионного возраста перевела свои средства на счета жителей нескольких регионов России - Иркутской, Ярославской, Костромской областей, Москвы, а также Дагестана и Якутии. Она действовала под воздействием мошенников, которые представились сотрудниками инвестиционной компании. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В защиту прав пенсионерки прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения в общем размере свыше 927 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Требования прокуратуры были полностью удовлетворены. Теперь исполнительные листы находятся на контроле надзорного ведомства.