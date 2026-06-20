Жительница Иркутской области получила штраф за подаренный сыну мотоцикл Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Янгель сбылась мечта 12-летнего подростка, но праздник обернулся неприятными последствиями для его родителей. Юный водитель без шлема и номеров рассекал по жилому сектору, чем привлек внимание полиции.

В ходе мониторинга соцсетей госавтоинспекторы обнаружили видеоролик, на котором 12-летний школьник управлял мотоциклом в жилой зоне. На нем не было мотошлема и регистрационных знаков. Улицы были легко узнаваемы, личность нарушителя установили быстро. Оказалось, что мотоцикл был подарком на день рождения от матери.

«Мать, подарившая ребенку опасную игрушку, пояснила, что знала об ответственности за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему, тем не менее, сумма штрафа в 30 тысяч рублей стала неприятным последствием в «самый лучший день», - рассказали в ГАИ Иркутской области.

Кроме того, решается вопрос о привлечении ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Самого школьника поставят на профилактический учет в полицию.

Жительница Иркутской области подарила мотоцикл сыну и заплатит штраф Видео: ГАИ Иркутской области

Госавтоинспекция напоминает родителям: дарить детям мототранспорт крайне опасно. Незнание ПДД, отсутствие навыков и несформированность психики часто приводят к тяжелым ДТП. Если ребенок сядет за руль, ответственность за последствия будут нести именно родители.