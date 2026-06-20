Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В областном центре без электричества остались жители сразу нескольких улиц. Энергетики выясняют причину и обещают вернуть свет в ближайшие часы.
20 июня в 13:02 по местному времени оперативный персонал прибыл на место и определил зону отключения в Куйбышевском районе Иркутска. Без света остались дома на улицах 2-я Аларская, Аларская, Баррикад, Зимняя, Ипподромная, Култукская, Курортная, Ледяная, Урожайная, а также Урожайный переулок.
Специалисты Южных электрических сетей уже ведут работы по установлению и устранению причины аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 16:00.
Обновлено 20.06.26 в 16:47
В 15:53 электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Без света остаются часть домов в СНТ Восток по улице 1-я Ушаковская. Ориентировочное время подачи ресурса - 20:00.