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НовостиПроисшествия20 июня 2026 8:26

Четверо детей пострадали в ДТП, которое устроил подросток в Бурятии

Прокуратура организовала проверку после аварии
Василина ИКОННИКОВА
Четверо детей пострадали в ДТП, которое устроил подросток в Бурятии Фото: полиция Бурятии

Четверо детей пострадали в ДТП, которое устроил подросток в Бурятии Фото: полиция Бурятии

В Кабанском районе ночная поездка обернулась трагедией для компании подростков. Машина съехала с дороги и перевернулась, травмы получили четверо пассажиров.

По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со стороны села Большое Колесово в направлении села Кабанск. Молодой человек не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате ДТП в больницу доставили троих 16-летних подростков и одного 12-летнего ребенка. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Кабанского района взяла на контроль ход проверочных мероприятий. По факту аварии полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По данным ведомства, ДТП произошло вблизи поселка Каргино.

«Прокуратура Кабанского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием подростков», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В прокуратуре заявили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах.