В Иркутской области 21 июня ожидаются ливни, грозы и заморозки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели предупреждают жителей региона о резком ухудшении погоды. В ближайшие дни ожидаются сильный ветер, обильные осадки и возвращение холодов.

По данным Иркутского УГМС и МЧС России, 21 июня местами по области прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, днем сильные дожди, грозы и даже град. А с 21 по 23 июня в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки до 0…-2 градусов, на высоте травостоя температура может опуститься до -4 градусов.

В ночные часы столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, местами до нуля, при прояснении возможны заморозки. Днем температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, при облачной погоде не выше +9, а в западных и северо-восточных районах прогреется до +27. В Иркутске днем будет не выше +13 градусов, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. На Байкале порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, температура днем от +10 до +15.

«Существуют риски повреждения линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновения природных и техногенных пожаров, а также гибель сельскохозяйственных растений», - рассказали в МЧС Иркутской области.

В регионе действует особый противопожарный режим. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности.