В Октябрьском районе Иркутска 20 июня без света остались жители сразу шести улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июня в Октябрьском районе Иркутска сразу несколько городских улиц погрузились в темноту из-за аварийного отключения электричества. В 17:38 энергоснабжение частично пропало в домах, расположенных на улицах Загоскина, Красноярской, Пискунова, Советской, Трилиссера и Ядринцева.

«Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения», - рассказали энергетики.

Пока специалисты обследуют линии и подстанции, жильцам обещают, что долго сидеть без света не придется. Как заявили в диспетчерской службе, ремонтные работы планируют завершить к 21:00 по местному времени.