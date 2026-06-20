Жители села в Иркутской области не могут вызвать скорую из-за бездорожья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Аносово, что в Усть-Удинском округе Иркутской области, оказались в настоящей транспортной блокаде. Люди не могут нормально добраться до больницы, вызвать скорую или привезти продукты - и все из-за того, что единственная подъездная дорога превратилась в непролазную грязь. А надежда на водный путь через Братское водохранилище рухнула в начале этого года: пассажирскую навигацию просто отменили.

В отчаянной ситуации сельчане дошли до самого верха - их жалоба попала в Информационный центр Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин не оставил обращение без внимания.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, а также принимаемых мерах по реализации прав жителей населенного пункта на качественную транспортную инфраструктуру», - сообщили в СК РФ.

Исполнение этого поручения поставили на особый контроль в Москве.