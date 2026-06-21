До +16 градусов ожидается в Иркутске 21 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До +14, +16 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 21 июня. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

- По области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В горах южных районов местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный, северный 5−10 м/с. Местами порывы до 14 м/с. В южных районах порывы 15-18 м/с.

Температура +15, +20 градусов, при облачной погоде +5, +10 градусов, в западных и северо-восточных районах +22,+27 градусов, местами +13,+18 градусов, - говорится в сообщении.

На Байкале синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. По южной части кратковременные, местами сильные дожди. Ветер северный, северо-западный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура +11,+16 градусов.