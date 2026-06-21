38-летний водитель Honda Fit насмерть сбил пешехода в Аларском районе

От полученных травм 66-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Аларском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. ДТП произошло в ночь на 21 июня на 26-м километре региональной автодороги «Черемхово - Голуметь - Онот» вблизи деревни Халта. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 38-летний водитель иномарки Honda Fit, двигаясь со стороны Черемхово в направлении деревни Ныгда, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части, - говорится в сообщении.

От полученных травм 66-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.