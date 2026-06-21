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НовостиОбщество21 июня 2026 4:06

Свет частично отключили в Ленинском районе Иркутска 20 июня

Без электроэнергии остается часть домов на улице Баумана
Виктория КУДАЕВА
Ориентировочно электричество вернется в дома к 13:00.

Ориентировочно электричество вернется в дома к 13:00.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ленинского района Иркутска остались без света вечером 20 июня. Частичное отключение электроэнергии произошло в 23:05 по местному времени. Об этом сообщили в канале «Свет 38».

Отключение света в Ленинском районе Иркутска 20 июня

- Причина отключения определена – повреждение кабельной линии. В 23:57 электроснабжение большей части потребителей было восстановлено, - говорится в сообщении.

Без электроэнергии остается часть домов на улице Баумана. Сейчас специалисты Южных электрических сетей организуют подключение потребителей к дизель-генератору. Ориентировочно электричество вернется в дома к 13:00.