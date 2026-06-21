В Иркутске прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби

Приангарье принимает участие в акции шестой раз. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В преддверии Дня памяти и скорби у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» в Иркутске из 10 тысяч свечей выложили силуэт советского бомбардировщика Ил-4. Участие в мероприятии принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– 22 июня 1941 года вероломное нападение нацистской Германии на Советский Союз положило начало самому кровопролитному конфликту в истории человечества. Память о Великой Отечественной войне – это сборная точка исторической памяти России, объединяющая наше общество и кующая духовные скрепы, чтобы противостоять нацизму. В этот вечер мы вновь осознаем, что наша главная обязанность перед павшими –не допустить забвения их подвига, – сказал Игорь Кобзев.

Всего на площади собралось более 400 человек. Это волонтеры, представители общественных организаций и неравнодушные жители Иркутской области. Присутствующих поприветствовали депутат Госдумы РФ Александр Якубовский, Герои Российской Федерации Людмила Болилая и Сергей Степанов. Участие в мероприятии приняли Герой Российской Федерации Иван Клещерёв, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и мэр областного центра Руслан Болотов.

– Сейчас связь поколений, конечно, усилилась. И самое главное для нас не забыть тот подвиг, пронести его через года, передать память нашим детям и сохранить единство. Благодаря этому мы, конечно же, победим, – сказала Герой Российской Федерации Людмила Болилая.

Губернатор Игорь Кобзев особо подчеркнул, что участие в акции Героев России, участников специальной военной операции, имеет большое значение для жителей Иркутской области.

Министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова рассказала, что символ акции выбран не случайно. Иркутский авиационный завод стал одним из главных центров производства Ил-4: за годы войны предприятие выпустило более 2200 самолетов, из которых 919 – именно этой модели.

Мероприятие проводится в рамках международных акций «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Организаторами в Иркутске выступают Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и министерство по молодежной политике Иркутской области.

Приангарье принимает участие в акции шестой раз. Она проходит не только в Иркутске, но и в Нижнеудинском, Чунском, Усть-Удинском, Катангском, Тайшетском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Ольхонском районах, а также в Усолье-Сибирском, Ангарске, Зиме, Усть-Илимске и Свирске.

Кроме того, 22 июня Иркутская область присоединится к всероссийской Минуте молчания. Она единовременно пройдет по всей стране в 12:15 по московскому времени. Именно в это время заместитель председателя советского правительства, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов в эфире Всесоюзного радио сообщил о нападении нацистской Германии на Советский Союз.