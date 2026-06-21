В Иркутске 22 июня ночью и утром небольшой дождь, днём до +19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Иркутского гидрометцентра, 22 июня в областном центре ожидается переменная облачность.

- Ночью и утром возможен небольшой дождь, днём осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью +6…+8 градусов, днём воздух прогреется до +17…+19 градусов, - сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

В области также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами небольшие дожди, днём кратковременные, возможны грозы, утром в отдельных районах туманы.

Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2…+7 градусов, в пониженных формах рельефа — до 0…-2, возможны заморозки.

Днём температура +16…+21 градус, при облачной погоде +7…+12, в западных и северных районах местами воздух прогреется до +25…+30 градусов.