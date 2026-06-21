В Иркутске 22 июня ночью и утром небольшой дождь, днём до +19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным Иркутского гидрометцентра, 22 июня в областном центре ожидается переменная облачность.
- Ночью и утром возможен небольшой дождь, днём осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью +6…+8 градусов, днём воздух прогреется до +17…+19 градусов, - сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
В области также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами небольшие дожди, днём кратковременные, возможны грозы, утром в отдельных районах туманы.
Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2…+7 градусов, в пониженных формах рельефа — до 0…-2, возможны заморозки.
Днём температура +16…+21 градус, при облачной погоде +7…+12, в западных и северных районах местами воздух прогреется до +25…+30 градусов.