Психолог объяснила, как сохранить пользу от летнего чтения для детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летнее чтение не должно превращаться в обязательную повинность для детей. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Александра Аныкина.

По её словам, не стоит заставлять ребёнка осиливать весь список литературы лучше выбрать пару действительно увлекательных книг и читать их вслух по очереди. Достаточно уделять этому 15 минут перед сном.

Психолог также отметила, что летом можно сделать паузу в занятиях с репетиторами, за исключением языков здесь важна регулярность. Если ребёнку нравятся занятия, можно снизить их частоту, но не отменять совсем.

- На лето детям выдают огромный список литературы. Читать эти книги важно и нужно, но если заставлять, давить пойдёт ли это на пользу? Лучше выбрать пару действительно интересных книг, - пояснила психолог Александра Аныкина.

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