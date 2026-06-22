Врачи из Иркутской области получили национальную премию «Призвание-2026». Фото: Минздрав Иркутской области

Медицинские специалисты из Иркутской области удостоены высокой награды национальной премии «Призвание-2026». Торжественная церемония состоялась 17 июня в Москве. Группа врачей получила признание за разработку эффективной модели экстренной помощи пациентам с инсультом. В числе лауреатов главный невролог региона Наталья Бурдуковская, заведующая профильным отделением ИГКБ №1 Дина Файзулина и её коллега из Ангарской больницы Наталья Бедарева.

Отечественная система лечения инсультов признана одной из самых результативных в мире. Сегодня в России функционирует 229 региональных сосудистых центров и 479 первичных отделений. Благодаря этой сети с 2008 года смертность от инсульта сократилась в два раза, а частота инвалидизации в пять раз. В Иркутской области летальность снизилась почти на 50%, внедрены передовые методы лечения, включая тромболизис и тромбоэкстракцию, активно используется телемедицина и отлажена система маршрутизации пациентов.

Ранее коллектив Регионального сосудистого центра ИОКБ уже занимал призовые места на всероссийских конгрессах. Главный невролог региона Наталья Бурдуковская лично получила награду из рук главного специалиста Минздрава РФ.

- Высокий профессионализм и самоотдача врачей центров и первичных отделений позволяют жителям Иркутской области получать своевременную и качественную медицинскую помощь при инсультах, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

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