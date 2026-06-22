В Иркутской области открыли два центра активного долголетия Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области по нацпроекту «Семья» заработали два центра активного долголетия. В Тулуне 18 июня открыли центр «Время для себя» в здании городской библиотеки, а в Черемхово 19 июня — центр «Атмосфера» на базе управления соцзащиты.

Проекты курирует региональное министерство социального развития. В Тулуне вместе с центром долголетия заработало кафе «Теплые встречи» — пространство для общения и поддержки пожилых людей. В Черемхово в центре оборудовали компьютерный класс, спортивный зал с тренажёрами для ЛФК, комнату социально-бытовой адаптации, а также организовали творческие мастер-классы.

Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что развитие сети таких центров — одно из главных направлений региональной программы «Активное долголетие». В Иркутске флагманский центр «Импульс» посещают более 430 человек в месяц, его опыт уже тиражируют в других регионах. Всего в области в программу вовлечены свыше 124 тысяч пожилых граждан.

До конца года аналогичные центры откроют ещё в десяти муниципалитетах: Братске, Тайшете, Зиме, Саянске, Усть-Илимске, Куйтуне, Нижнеудинске, Осе, Усть-Уде и Нижнеилимском округе.

- Мы расширяем работу с пожилыми людьми, создаём для них современные пространства для общения, творчества и здоровья. Благодарю глав муниципалитетов за активное участие в реализации программы, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.