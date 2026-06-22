В Бурятии женщина подожгла дверь соседке из-за бытовой ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иволгинском районе Бурятии конфликт соседей перерос в уголовное преступление.

Местная жительница обратилась в полицию и заявила, что неизвестные подожгли деревянную дверь в её ограде.

Как сообщает Номер один, полицейские быстро вышли на след подозреваемой. Ею оказалась 51-летняя соседка потерпевшей.

- Из чувства мести соседка решилась на преступление и подожгла дверь в ограде своей знакомой, - сообщили в МВД по Республике Бурятия.

Выяснилось, что незадолго до этого между женщинами произошла ссора. Подозреваемая ранее не попадала в поле зрения полиции, в содеянном призналась полностью.

Однако ущерб она пока не возместила. При обыске у неё изъяли пустую канистру, спички и обугленный картон. На женщину завели уголовное дело, она отпущена под подписку о невыезде.

Ранее сообщала КП-Иркутск, в иркутской школе №40 в Ново-Ленино работают 13 выпускников разных лет, которые вернулись в родные стены уже в качестве педагогов. Среди них — хореограф, завуч, учителя физкультуры, русского языка, информатики и английского, а также советники по воспитанию и вожатые. Многие из них пришли в школу не сразу, но все называют коллектив одной большой семьёй. Читайте подробности.