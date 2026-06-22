Суд обязал жителя Братского района опровергнуть ложь о главе муниципалитета Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Братском районе суд постановил, чтобы местный житель публично опровергнул свои обвинения в адрес руководительницы одного из муниципальных образований. Конфликт разгорелся в марте 2025 года, когда на встрече с сельчанами мужчина при всех заявил, будто глава администрации подделывала официальные бумаги и участвовала в установке подложных счётчиков для коммунальных услуг. Руководительница муниципалитета подала в суд, потребовав не только опровергнуть эти слова, но и возместить нанесённый ущерб.

Проведённая экспертиза показала: обвинения ответчика - не просто мнение, а конкретные утверждения о правонарушениях. При этом никаких подтверждений своим словам он не предъявил. Суд признал эти заявления ложными и вредящими деловой репутации истца. В итоге мужчину обязали на следующем же сельском сходе после вступления приговора в силу публично зачитать решение суда. Кроме того, с него взыскали деньги за моральный вред и покрытие судебных издержек. Попытка обжаловать вердикт в областном суде не увенчалась успехом - апелляция оставлена без удовлетворения.

- Высказывания ответчика носят характер утверждений о конкретных противоправных действиях, а не субъективного мнения. Доказательств достоверности распространённых сведений не предоставлено, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.