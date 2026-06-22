В Забайкалье из-за дождей подтопило 46 приусадебных участков в пяти сёлах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чернышевском округе Забайкалья из-за продолжительных ливней резко поднялась вода в реках Белый Урюм, Жипкос и Агита.

На утро 22 июня в пяти сёлах затопило придомовые территории и дороги. В зоне подтопления - три жилых дома, 46 участков, где живут 147 человек, в том числе 32 ребёнка. Также размыто 3 километра дорог.

В Аксеново-Зиловском вода зашла в два дома и на 36 участков. В Букачаче - в один дом и на шесть участков, троих человек вывезли к родственникам. В Ульякане затопило два участка, в Бушулее и Бухте - по одному, там же размыло дороги, проезд только на внедорожниках.

В округе действует режим повышенной готовности. На месте работают спасатели, администрация и техника золотодобытчиков. При ухудшении ситуации подключат дополнительные силы.

- В результате интенсивных осадков на малых реках произошёл резкий подъём уровней воды. В пяти населённых пунктах зафиксировано подтопление приусадебных участков и участков дорог местного значения, - сообщили в МЧС Забайкальского края.

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