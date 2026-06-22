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НовостиОбщество22 июня 2026 5:56

За рейд в Иркутске у мотоциклистов и квадроциклистов выявили 73 нарушения

16 водителей не имели прав, двое были пьяны, шестеро - несовершеннолетние
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
За рейд в Иркутске у мотоциклистов и квадроциклистов выявили 73 нарушения

За рейд в Иркутске у мотоциклистов и квадроциклистов выявили 73 нарушения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН провели в Иркутске и прилегающем районе профилактическую операцию «Мототранспорт». В рейде участвовали 50 полицейских. Итог проверок - 73 нарушения.

У двух водителей выявили состояние опьянения.

- 16 человек сели за руль мотоцикла или квадроцикла без прав. Шестеро нарушителей не достигли совершеннолетия - теперь их родителям грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Ещё восемь водителей передали управление техникой лицам, не имеющим прав. Почти два десятка транспортных средств эвакуировали на штрафстоянку.